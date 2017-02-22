Чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет стартовал в Иркутске
Сборные России и Швеции встретились в первом матче.
V чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет стартовал сегодня, 22 февраля, в Иркутске. В первом матче встретились сборные России и Швеции. Костяк хозяек льда составляют хоккеистки из иркутских команд ДЮСШ «Рекорд» и «Зенит». Остальные игроки из подмосковных клубов. Тренерский штаб весь из Иркутска. В упорной борьбе россиянки уступили четырехкратным чемпионкам мира — хоккеисткам Швеции — со счетом 0:1.
Перед началом соревнований на стадионе «Труд» губернатор Иркутской области Сергей Левченко,
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