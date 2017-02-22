Чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет стартовал в Иркутске

V чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет стартовал сегодня, 22 февраля, в Иркутске. В первом матче встретились сборные России и Швеции. Костяк хозяек льда составляют хоккеистки из иркутских команд ДЮСШ «Рекорд» и «Зенит». Остальные игроки из подмосковных клубов. Тренерский штаб весь из Иркутска. В упорной борьбе россиянки уступили четырехкратным чемпионкам мира — хоккеисткам Швеции — со счетом 0:1.

Перед началом соревнований на стадионе «Труд» губернатор Иркутской области Сергей Левченко, вице-президент Международной федерации бенди Магнус Сколд, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко и мэр Иркутска Дмитрий Бердников приняли участие в презентации книги «Русский хоккей. Грации. «Рекорд», которая рассказывает об истории женского хоккея с мячом. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.