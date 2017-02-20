«Кузбасс» дома переиграл «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча группы 2, прошедшая в понедельник в Кемерове, завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Вадим Стасенко (28-я, 41-я и 48-я минуты), дублем отметился Владимир Каланчин (39 и 64), также по мячу забили Вячеслав Щвецов (70) и Павел Якушев (88). У гостей отличились Никита Свиридов (30), Павел Анисимов (47) и Рауан Исалиев (83).

«Кузбасс» набрал 13 очков в пяти матчах второго этапа и лидирует в таблице группы 2. У «Сибсельмаша» в активе 10 очков и второе место.