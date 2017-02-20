«Кузбасс» дома переиграл «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. «Кузбасс» на своем льду переиграл новосибирский «Сибсельмаш» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча группы 2, прошедшая в понедельник в Кемерове, завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. У победителей
«Кузбасс» набрал 13 очков в пяти матчах второго этапа и лидирует в таблице группы 2. У «Сибсельмаша» в активе 10 очков и второе место.
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