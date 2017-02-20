Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла московское «Динамо» со счётом 9:4

Об этом сообщается на сайте иркутской команды. От иркутян три гола в игре забил Евгений Иванушкин, по два — Тимофей Безносов и Максим Гавриленко, по одному — Максим Ширяев и Павел Дубовик. От гостей два гола иркутянам забил Кирилл Попеляев, по одному — Евгений Филиппов и Дмитрий Фетисов.