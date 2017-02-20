Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла московское «Динамо» со счётом 9:4
Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» со счётом 9:4 обыграл команду «Динамо» из Москвы в ходе матча, прошедшего 19 февраля 2017 года в Иркутске.
Об этом сообщается на сайте иркутской команды. От иркутян три гола в игре забил Евгений Иванушкин, по два — Тимофей Безносов и Максим Гавриленко, по одному — Максим Ширяев и Павел Дубовик. От гостей два гола иркутянам забил Кирилл Попеляев, по одному — Евгений Филиппов и Дмитрий Фетисов.
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