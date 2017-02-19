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19 февраля 2017, 14:24 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«Енисей» переиграл «Волгу» на втором этапе чемпионата России по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» победил ульяновскую «Волгу» со счётом 5:1 в матче второго группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Сибиряки одержали четвёртую викторию в шести встречах и занимают третье место в турнирной таблице группы 1. Волжане располагаются на пятой позиции, имея в активе четыре очка.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа 1

«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область) — 5:1 (2:0)
Голы: Логинов, 13 (1:0), Миргазов, 34 (2:0), Шевцов, 51 (3:0), Вдовенко, 54 (4:0), Пахомов, 57 (4:1), Ахметзянов, 90 (5:1).
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