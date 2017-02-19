«Енисей» переиграл «Волгу» на втором этапе чемпионата России по хоккею с мячом

Сибиряки одержали четвёртую викторию в шести встречах и занимают третье место в турнирной таблице группы 1. Волжане располагаются на пятой позиции, имея в активе четыре очка.



Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

Второй этап. Группа 1



«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область) — 5:1 (2:0)

Голы: Логинов, 13 (1:0), Миргазов, 34 (2:0), Шевцов, 51 (3:0), Вдовенко, 54 (4:0), Пахомов, 57 (4:1), Ахметзянов, 90 (5:1).