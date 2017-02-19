«Енисей» переиграл «Волгу» на втором этапе чемпионата России по хоккею с мячом
Красноярский «Енисей» победил ульяновскую «Волгу» со счётом 5:1 в матче второго группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
Сибиряки одержали четвёртую викторию в шести встречах и занимают третье место в турнирной таблице группы 1. Волжане располагаются на пятой позиции, имея в активе четыре очка.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа 1
«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область) — 5:1 (2:0)
Голы: Логинов, 13 (1:0), Миргазов, 34 (2:0), Шевцов, 51 (3:0), Вдовенко, 54 (4:0), Пахомов, 57 (4:1), Ахметзянов, 90 (5:1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter