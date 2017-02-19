«Байкал-Энергия» уверенно победил московское «Динамо» в ЧР по бенди
Иркутский «Байкал-Энергия» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом уверенно переиграл московское «Динамо».
Сибиряки выиграли шестую встречу кряду, а столичный коллектив потерпел шестое поражение.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа 1
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Динамо» (Москва) — 9:4 (4:3)
Голы: Попеляев, 1 (0:1), Безносов, 2 (1:1), Филиппов, 9 (1:2, пен.), Иванушкин, 14 (2:2), Иванушкин, 23 (3:2), Попеляев, 31 (3:3), Гавриленко, 36 (4:3), Гавриленко, 47 (5:3), Безносов, 61 (6:3), Фетисов, 69 (6:4), Ширяев, 72 (7:4, пен.), Дубовик, 82 (8:4), Иванушкин, 84 (9:4).
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