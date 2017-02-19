Покер Бондаренко помог «СКА-Нефтянику» разгромить казанское «Динамо»

Покер в активе Артёма Бондаренко.



Дальневосточные хоккеисты одержали шестую победу кряду, а команда из Татарстана потерпела шестое поражение.



Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

Второй этап. Группа 1



«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Динамо» (Казань) — 11:3 (7:3)

Голы: Ибрагимов, 6 (0:1), Фагерстрём, 11 (1:1, пен.), Фагерстрём, 13 (2:1, пен.), Рязанцев, 19 (3:1), Бондаренко, 25 (4:1), Антипов, 31 (5:1), Шевцов, 33 (6:1), Бондаренко, 38 (7:1), Бойко, 43 (7:2), Веселов, 44 (7:3), Бондаренко, 51 (8:3), Бондаренко, 56 (9:3), Шевцов, 66 (10:3), Петровский, 89 (11:3).