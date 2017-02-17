Патриарх Кирилл открыл на Красной площади детский турнир по хоккею с мячом

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Детский турнир по хоккею с мячом на призы патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылся на катке на Красной площади при участии самого предстоятеля Русской православной церкви.

«На мой взгляд, совершенно незаслуженно хоккей с мячом сегодня не занимает то место среди всех спортивных игр, которое он должен занимать. Это тот вид спорта, который собирает огромное количество людей на стадионах. Это тот вид спорта, который поддерживается не только в столицах и крупных центрах, но и в нашей глубинке», — сказал патриарх участникам соревнований, которые проводятся в седьмой раз.

Он отметил, что русский хоккей является важной составляющей нашей спортивной национальной традиции, а благодаря турниру все больше людей увидят «красоту этой игры на открытом воздухе, в условиях нашей русской зимы».

«Пусть успехи ваши помогут другим увидеть красоту этой игры и тоже начать играть в хоккей. Этими словами очередной турнир хоккея с мячом на Красной площади объявляется открытым», — заключил патриарх.

Как отметили в РПЦ, состязания на Кубок Патриарха проходят в рамках соглашения о сотрудничестве между Русской православной церковью и Федерацией хоккея с мячом России. Стороны подписали документ в 2009 году. Первые детские соревнования состоялись в феврале 2011 года и проходят с тех пор ежегодно.