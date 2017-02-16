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16 февраля 2017, 20:30 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Уральский Трубник» переиграл «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. «Уральский Трубник» из Первоуральска победил ульяновскую «Волгу» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

МОСКВА 16 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Уральский <span class=error>Трубник</span> из Первоуральска победил ульяновскую Волгу в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Увеличить
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Встреча группы 1, прошедшая в четверг в Первоуральске, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Сергей Почкунов (71-я и 90-я минуты), также отличились Андрей Герасимов (15-я) и Вячеслав Маркин (58-я). У гостей оба мяча забил Максим Пахомов (37-я, 46-я).

«Уральский Трубник», одержавший четвертую победу в пяти матчах второго этапа, с 12 очками вышел на третье место в таблице. «Волга» с четырьмя очками занимает пятую строчку.
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