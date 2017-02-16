«Уральский Трубник» переиграл «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

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Встреча группы 1, прошедшая в четверг в Первоуральске, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Сергей Почкунов (71-я и 90-я минуты), также отличились Андрей Герасимов (15-я) и Вячеслав Маркин (58-я). У гостей оба мяча забил Максим Пахомов (37-я, 46-я).

«Уральский Трубник», одержавший четвертую победу в пяти матчах второго этапа, с 12 очками вышел на третье место в таблице. «Волга» с четырьмя очками занимает пятую строчку.