Хоккей с мячом. «Акжайык» одолел «Динамо Казань-2»

В минувшем туре казахстанцы на выезде смогли добиться победы над казанским «Динамо-2». Хотя первый матч для подопечных Владимира Кожевникова получился крайне неудачным — 1:6. Единственный мяч на 18-й минуте провел Сергей Башаев. Однако день спустя ситуация в корне изменилась. Казахстанцы дали настоящий бой «Динамо». Первый тайм победителя не выявил, но после перерыва два гола Башаева, которых в итоге на его счету оказалось четыре принесли очередную победу «Акжайыку» — 6:4. Таким образом, после двадцати матчей уральцы набрали 37 очков и уверенно занимают третью строчку в турнирной таблице. Отставание от ближайшего конкурента краснотурьинского «Маяка» составляет четыре балла. Следующий тур «Акжайык» проведет 17—18 февраля дома, где сразится с «Никельщиком» из Верхнего Уфалея.