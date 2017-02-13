Хоккеисты «Байкал-Энергии» одолели московское «Динамо» в матче чемпионата России

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграли московское «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая накануне в Москве, завершилась победой гостей со счетом 5:7. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Нападающий иркутского клуба Евгений Иванушкин оформил хет-трик. Также мячи в ворота соперника забили Александр Егорычев, Михаил Красиков и Максим Гавриленко.

«Динамо» мне понравилась, хорошая такая, боевая команда. Ребята молодые, видно что у них умения может быть не хватает, мастерства, но есть огромные старания и желания. К сожалению, мы сегодня, не знаю по какой причине, были инертные, неактивные. Может быть это связано с тем, что мы два дня не катались, не было возможности. Плюс игра на открытой площадке, в этом, конечно, есть большое отличие. Дышится по-другому, движения совершенно другие, как и отскок мяча, — отметил главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин.

Отметим, Иркутский клуб одержал четвертую победу в четырех матчах группы. У московского «Динамо» четвертое поражение подряд.