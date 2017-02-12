В Казань за «кабанами»

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Казанская публика если и начинает подгонять свою команду, то скандирует не «Динамо-Казань!», а по-старинке: «Ракета! Ракета!» На трибунах выделяется семья — папа, мама и маленький ребенок. У отца — желто-черная форма и гигантский флаг. Конечно, с изображение кабана. В перерыве мама улыбается: Давно хотели побывать в столице Татарстана, а тут такая возможность. Сами мы из Хабаровска, живем в Питере, решили поехать на матчи любимой команды в Москву и Казань.

Местные журналисты вспоминают, что в свое время местное «Динамо-Казань» тоже делегировало в национальную команду 4−5 хоккеистов и еще 2−3 в сборные Швеции и Финляндии. Об этом напоминает фотография в фойе, где динамовцы с чеком от шведского банка за выигрыш очередного кубка. Было это каких-то 5−6 лет назад.

Сейчас казанцы моду не диктуют, а могут лишь претендовать на выход в плей-офф.

Гости начинают очень лихо: Павел Рязанцев забивает трижды за стартовые 220 секунд — 0.51, 2.25, 3.40. Даже не верится, что в последний раз на свежем воздухе дальневосточники гоняли мяч по ледовому полу 22 января в Сыктывкаре в матче Суперкубка. «Этак мы 0:90 можем проиграть», — печалятся местные акулы пера. Однако Гаврилов и Ибрагимов быстро сокращают разрыв в счете (2:3), а Волгужев упускает пару блестящих моментов.

Похожая ситуация возникнет на исходе часа игры. При счете 5:6 хозяева поднасели и едва не забили шестой мяч. Пыл горячих казанских парней охладили Артем Бондаренко и тот же Рязанцев.

Евгений Иванушкин впервые сыграл против московского «Динамо», в котором выступал 11 сезонов и сделал хет-трик. А как закончилась бы игра, выйди бомбардир на поле в синей динамовской форме?

«Волга» первой из западных команд сумела победить представителя восточного квартета. ПО два мяча забили Пахомов иЛарионов. На матче в «Волга-Спорт-Арене» присутствовали участники всероссийского финала «Плетенный мяч».

СТАТИСТИКА.

Группа I.

Динамо-Москва — Байкал-Энергия (Иркутск) — 5:7 (3:4).

Динамо-Казань — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 5:8 (3:6).

Волга (Ульяновск) — Уральский трубник (Первоуральск) — 5:3 (5:2).

ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ФЕВРАЛЯ.

1 СКА-Нефтяник 4 4 0 0 47−16 12.

2 Байкал-Энергия 4 4 0 0 22−13 12.

3 Ур. трубник 4 3 0 1 20−10 9.

4 Енисей 3 2 1 0 25−7 7.

5 Волга 4 1 1 2 18−30 4.

6 Динамо-Казань 4 0 0 4 10−24 0.

7 Динамо-Москва 4 0 0 4 13−41 0.

8 Водник 3 0 0 3 5−19 0.

Без учета матча Водник (Архангельск) — Енисей (Красноярск).

16 февраля (четверг). СКА-Нефтяник — Динамо, Байкал-Энергия — Динамо-Казань, Енисей — Водник, Уральский трубник — Волга.

Группа II.

Родина — Сибсельмаш — 2:6 (1:3).

Старт — Кузбасс — 4:5 (1:2).

Положение команд. 1. Кузбасс — 10 очков (после 4 игр). 2. Сибсельмаш — 10 (4). 3. Родина — 2 (4). 4. Старт — 0 (4).

20 февраля (понедельник). Старт — Родина, Кузбасс — Сибсельмаш.