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12 февраля 2017, 14:11 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Волга» обыграла «Уральский Трубник» в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Ульяновская «Волга» обыграла «Уральский Трубник» из Первоуральска в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча группы 1, прошедшая в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, у которых по два мяча забросили Игорь Ларионов и Максим Пахомов.

Соперники 16 февраля снова встретятся друг с другом в Первоуральске.
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