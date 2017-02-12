«Волга» обыграла «Уральский Трубник» в матче чемпионата России по бенди

Встреча группы 1, прошедшая в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, у которых по два мяча забросили Игорь Ларионов и Максим Пахомов.

Соперники 16 февраля снова встретятся друг с другом в Первоуральске.