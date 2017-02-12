«Волга» обыграла «Уральский Трубник» в матче чемпионата России по бенди
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Ульяновская «Волга» обыграла «Уральский Трубник» из Первоуральска в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча группы 1, прошедшая в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, у которых по два мяча забросили Игорь Ларионов и Максим Пахомов.
Соперники 16 февраля снова встретятся друг с другом в Первоуральске.
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