«Байкал-Энергия» обыграл «Динамо» (Москва) в матче ЧР по бенди, у Иванушкина хет-трик
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Иркутский клуб «Байкал-Энергия» обыграл московское «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча группы I, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой гостей со счетом 7:5. Нападающий иркутского клуба Евгений Иванушкин оформил
Иркутский клуб одержал четвертую победу в четырех матчах группы. У московского «Динамо» четвертое поражение подряд.
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