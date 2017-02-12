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12 февраля 2017, 12:38 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Байкал-Энергия» обыграл «Динамо» (Москва) в матче ЧР по бенди, у Иванушкина хет-трик

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Иркутский клуб «Байкал-Энергия» обыграл московское «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча группы I, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой гостей со счетом 7:5. Нападающий иркутского клуба Евгений Иванушкин оформил хет-трик.

Иркутский клуб одержал четвертую победу в четырех матчах группы. У московского «Динамо» четвертое поражение подряд.
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