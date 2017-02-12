Армейцы Хабаровска продолжают победное шествие в чемпионате страны

Хабаровск, 12 февраля, AmurMedia.

Взяв верх над казанским «Динамо», армейцы Хабаровска продолжили победную поступь, завершив первую половину второго этапа чемпионата страны с максимально возможным результатом. Игра в Казани завершилась со счетом 8:5, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Несмотря на многочисленные проблемы, которые в этом сезоне преследуют клуб из столицы Татарстана, «Динамо» представляет из себя крайне неуступчивого соперника, способного дать бой даже признанным фаворитам. Об этом говорит уже тот факт, что с начала чемпионата страны казанцы лишь дважды проиграли с крупным счетом (оба раза в гостях), ни разу не пропустив при этом более девяти мячей. В родных же стенах «бело-голубые» и вовсе являются крепким орешком, в чем уже смогла убедиться та же «Байкал-Энергия», с неимоверным трудом вырвавшая победу в Казани в предыдущем туре (3:2). Остроту динамовских зубов в полной мере познали и хабаровчане.

Хотя, после того как уже к исходу 4-й минуты «СКА-нефтяник» повел 3:0 (все три мяча забил Павел Рязанцев), мало кто верил, что хозяева смогут вернуться в игру после столь болезненного нокдауна. Однако к чести последних, им это удалось. Впрочем, не без помощи самих армейцев, которые, проведя столь мощную «артподготовку», заметно снизили интенсивность своих атак. Тем не менее, разница в классе позволила хабаровчанам уверенно контролировать ход встречи, не доводя дело до серьезных осложнений. В итоге соперники практически повторили результат своей прошлогодней встречи (7:3 в пользу «СКА-Нефтяника»), который, судя по всему, удовлетворил обе стороны.

Таким образом, армейцы завершили первый круг с максимально возможным результатом, сохранив за собой лидерство в турнирной таблице. Впереди у команды очередные домашние матчи, где их соперниками вновь станут динамовские коллективы Москвы (16 февраля) и Казани (19 февраля).