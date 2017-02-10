«Байкал-Энергия» со счетом 3:2 обыграла «Динамо-Казань»

Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» со счетом 3:2 обыграл клуб «Динамо-Казань». Об этом 9 февраля 2017 года сообщила пресс-служба иркутской команды. Как отметил главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин, игра носила сумбурный характер, целостности комбинаций ни у той, ни у другой команды не было. Кроме того, тренер отметил, что иркутская команда допустила с своей игре много неорганизованных моментов. «Может быть, на нашу игру повлиял большой перерыв. “Динамо-Казань” сыграло две товарищеские игры с клубом “Волга”, поэтому они были в игровом тонусе. Мы же, к сожалению, ни одной игры не провели, поэтому было видно, что игровой тонус у нас потерян», — сказал Евгений Ерахтин.

Главный тренер «Динамо-Казань» Сергей Фирстов заявил, что основной проблемой, которая помещала клубу одержать победу над иркутянами, стали слабые атаки. «Атака у нас не получилась совершенно, — сказал тренер. — Причина, во-первых, в неточных передачах, во-вторых, “Байкал-Энергия” хорошо закрывал хоккеистов, которые в начальной стадии развивают атаку. Поэтому игра у нас не получилась, а если игра в атаке не получается, то добиться результатов становиться сложно».