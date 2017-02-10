«Байкал-Энергия» со счетом 3:2 обыграла «Динамо-Казань»
Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» со счетом 3:2 обыграл клуб «Динамо-Казань».
Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» со счетом 3:2 обыграл клуб «Динамо-Казань». Об этом 9 февраля 2017 года сообщила
Главный тренер «Динамо-Казань» Сергей Фирстов заявил, что основной проблемой, которая помещала клубу одержать победу над иркутянами, стали слабые атаки. «Атака у нас не получилась совершенно, — сказал тренер. — Причина,
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