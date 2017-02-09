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9 февраля 2017, 21:41 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Хоккеисты «Уральского Трубника» обыграли «Водник» в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Уральского Трубника» (Первоуральск) обыграли «Водник» (Архангельск) в матче второго этапа чемпионата России по бенди.

МОСКВА 9 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Хоккеисты Уральского <span class=error>Трубника</span> (Первоуральск) обыграли Водник (Архангельск) в матче второго этапа чемпионата России по <span class=error>бенди</span>. Увеличить
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Встреча группы I, прошедшая в Архангельске в четверг, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Уральского Трубника».

В другом матче группы «Динамо» (Казань) на своем льду уступило «Байкал-Энергии» (Иркутск) — 2:3.

Матчи группы II:

«Родина» (Киров) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:3;.

«Старт» (Нижний Новгород) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 3:4.
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