Хоккеисты «Уральского Трубника» обыграли «Водник» в матче ЧР по бенди
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Уральского Трубника» (Первоуральск) обыграли «Водник» (Архангельск) в матче второго этапа чемпионата России по бенди.
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Встреча группы I, прошедшая в Архангельске в четверг, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Уральского Трубника».
В другом матче группы «Динамо» (Казань) на своем льду уступило «Байкал-Энергии» (Иркутск) — 2:3.
Матчи группы II:
«Родина» (Киров) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:3;.
«Старт» (Нижний Новгород) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 3:4.
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