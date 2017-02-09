Изобретатель малинового мяча для хоккея с мячом умер в 49 лет
На 50-м году жизни скоропостижно скончался изобретатель малинового мяча для хоккея с мячом Игорь Перхунов, сообщает официальный сайт ФХМР.
Отмечается, что в последнее время он испытывал серьезные бытовые проблемы: его мать подверглась ограблению, отец потерял способность самостоятельно передвигаться, а
Новые мячи малинового цвета используются в хоккее с мячом с начала XXI века. Они более прочные по сравнению со старыми оранжевыми, а также их лучше видно во время телетрансляции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter