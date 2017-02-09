Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28716816/
9 февраля 2017, 15:11 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

Изобретатель малинового мяча для хоккея с мячом умер в 49 лет

На 50-м году жизни скоропостижно скончался изобретатель малинового мяча для хоккея с мячом Игорь Перхунов, сообщает официальный сайт ФХМР.

Отмечается, что в последнее время он испытывал серьезные бытовые проблемы: его мать подверглась ограблению, отец потерял способность самостоятельно передвигаться, а из-за высокой аренды цех по производству мячей пришлось перевезти из Москвы в область.

Новые мячи малинового цвета используются в хоккее с мячом с начала XXI века. Они более прочные по сравнению со старыми оранжевыми, а также их лучше видно во время телетрансляции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Скончалась легенда советского футбола

Трагедия в Испании

Откровенное интервью Карпина. Раскрыл все секреты