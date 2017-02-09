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9 февраля 2017, 13:44 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«СКА-Нефтяник» разгромил «Динамо-Москва» в матче ЧР по хоккею с мячом

Московское «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом проиграло хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счётом 5:13.

Для столичный команды этот проигрыш стал третьим подряд. «СКА-Нефтяник» выиграл третий матч кряду.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Второй этап
«Динамо» (Москва) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:13 (4:6).
Голы: Бондаренко, 3 (0:1); Бихузин, 5 (1:1); Корев, 16 (1:2); Рязанцев, 18 (1:3); Щеглов, 21 (2:3); Антипов, 26 (2:4); Боровков, 28 (3:4); Бондаренко, 34 (3:5); Рязанцев, 37 (3:6); Бихузин, 44 (4:6); Ишкельдин, 54 (4:7); Ишкельдин, 56 (4:8); Рязанцев, 57 (4:9); Бихузин, 67 (5:9); Ишкельдин, 69 (5:10); Фагерстрём, 74 (5:11); Петровский, 81 (5:12); Фагерстрём, 86 (5:13).
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Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ по хоккею с мячом в Швеции

Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ по хоккею с мячом в Швеции

Полузащитник сборной России Юрий Шардаков признан оргкомитетом чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в Швеции и завершился поражением россиян от шведов со счётом 3:4 в финале, лучшим игроком своего амплуа на этом турнире, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.
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