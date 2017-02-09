«СКА-Нефтяник» разгромил «Динамо-Москва» в матче ЧР по хоккею с мячом

Полузащитник сборной России Юрий Шардаков признан оргкомитетом чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в Швеции и завершился поражением россиян от шведов со счётом 3:4 в финале, лучшим игроком своего амплуа на этом турнире, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.