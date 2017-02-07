Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ по хоккею с мячом в Швеции

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Также журналисты, работавшие на турнире, составили символическую сборную ЧМ, в которую вошли защитник Павел Булатов, полузащитники Янис Бефус и Алан Джусоев и нападающий Евгений Иванушкин.



Лучшие игроки ЧМ по хоккею с мячом:



Вратарь — Андреас Бергвалл (Швеция).

Защитник — Давид Пиццони-Эльфинг (Швеция).

Полузащитник — Юрий Шардаков (Россия).

Нападающий — Кристоффер Эдлунд (Швеция).

Игрок — Юхан Лёфстедт (Швеция).



Символическая сборная ЧМ:



Вратарь — Киммо Кюленен (Финляндия); защитники — Павел Булатов (Россия), Андреас Вест (Швеция), Илари Мойсала (Финляндия); полузащитники — Янис Бефус, Алан Джусоев (оба — Россия), Михаил Дунаев (Германия); нападающие — Евгений Иванушкин (Россия), Эрик Петтерссон, Кристоффер Эдлунд (оба — Швеция), Николай Йенсен (Норвегия).