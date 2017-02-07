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7 февраля 2017, 22:28 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ по хоккею с мячом в Швеции

Полузащитник сборной России Юрий Шардаков признан оргкомитетом чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в Швеции и завершился поражением россиян от шведов со счётом 3:4 в финале, лучшим игроком своего амплуа на этом турнире, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Полузащитник сборной России Юрий <span class=error>Шардаков</span> признан оргкомитетом чемпионата мира по хоккею с мячом который проходил в Швеции и завершился поражением россиян от шведов со счётом 3:4 в финале лучшим игроком своего амплуа на этом турнире сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России. Увеличить
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© РИА "Новости"

Также журналисты, работавшие на турнире, составили символическую сборную ЧМ, в которую вошли защитник Павел Булатов, полузащитники Янис Бефус и Алан Джусоев и нападающий Евгений Иванушкин.

Лучшие игроки ЧМ по хоккею с мячом:

Вратарь — Андреас Бергвалл (Швеция).
Защитник — Давид Пиццони-Эльфинг (Швеция).
Полузащитник — Юрий Шардаков (Россия).
Нападающий — Кристоффер Эдлунд (Швеция).
Игрок — Юхан Лёфстедт (Швеция).

Символическая сборная ЧМ:

Вратарь — Киммо Кюленен (Финляндия); защитники — Павел Булатов (Россия), Андреас Вест (Швеция), Илари Мойсала (Финляндия); полузащитники — Янис Бефус, Алан Джусоев (оба — Россия), Михаил Дунаев (Германия); нападающие — Евгений Иванушкин (Россия), Эрик Петтерссон, Кристоффер Эдлунд (оба — Швеция), Николай Йенсен (Норвегия).
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