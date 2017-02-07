Мутко: Россияне на ЧМ по бенди показали нормальный результат с акцентом на развитие

Сборная России, побеждавшая на мировых первенствах в 2013—2016 годах, в воскресенье в финале чемпионата мира в шведском Сандвикене уступила команде хозяев — 3:4. Турнир проходил с 29 января по 5 февраля.

«Я шире смотрю на все, — сказал Мутко по телефону. — У нас сейчас идет обновление состава сборной. Есть главный тренер (Сергей Мяус), он имеет стратегию (развития), которой придерживается. Хочется, чтобы конкурентная среда была высокой. Мы, как родоначальники этого вида спорта, должны сделать все, чтобы хоккей с мячом развивался во многих странах. А когда на чемпионате мира по 17:0 выигрывают, это не дело. Считаю, что результат наша команда показала нормальный. Он дает толчок к развитию вида спорта».

«(Финальная) игра получилась очень драматичная, — продолжил Мутко. — Нужно, чтобы таких матчей стало как можно больше».

Россияне в финальной встрече выигрывали у шведов со счетом 3:1, а решающий мяч пропустили на первой добавленной минуте матча.