Во имя выбранного пути

Рейс «Аэрофлота» 2210 Стокгольм — Москва знаком каждому любителю хоккея с мячом: именно его загружают «под завязку» хоккеисты, тренеры, журналисты и болельщики осенью, ежегодно в октябре отправляясь на клубный чемпионат мира в Сандвикен. В понедельник, 6 февраля, из 25-тысячного городка, на всю прошлую неделю ставшего столицей мирового хоккейного праздника с участием лучших сборных планеты, вернулась мужская национальная сборная России. Впервые за пять лет — без Кубка чемпионов мира. Серебряных медалей на шее хоккеистов предсказуемо нет — ведь уже ставшее привычным золото было так близко… Да и не любят чемпионы, однажды вкусив игристого, понижать планку и довольствоваться малым.

…К 83-й минуте финала на табло горит 2:3 в пользу нашей команды, но уже через мгновение Эрик Петтерссон после подачи углового загонит мяч под перекладину. А в компенсированное время Адам Гильям, до этого неизменно уступавший россиянам в финалах четырех мировых форумов кряду, поставит точку и в хитром розыгрыше очередного корнера, и в финале чемпионата мира-2017, и в победной серии сборной России, длившейся четыре года. Четыре года — срок чемпионства по меркам оранжевого мяча, с учетом конкуренции двух хоккейных сверхдержав, впечатляющий, долгий и отчасти невероятный.

Еще действующих чемпионов мира в эпилоге финала не спасет тайм-аут Сергея Мяуса, и через минуту на лед «Йоранссон Арены» полетят синие шлема, которые вскоре на головах шведских игроков заменят золотые — давняя чемпионская традиция. В 2013 году в Венерсборге их готовили, разумеется, тоже для хозяев, а увезла в Россию команда Михаила Юрьева. И казалось, каждый последующий год и каждый новый триумф россиян, один невероятней предыдущего, делал скандинавов не просто по-спортивному злыми, а безумными.

БОЛЬШОЕ ШВЕДСКОЕ «МАКРО»

То, что в Швеции будет, мягко сказать, тяжело, ни для кого не было секретом. Организаторы чемпионатов мира всегда стараются выиграть в «микроэлементах»: проживании, питании, времени тренировок и в первую очередь календаре турнира. Поэтому-то в Сандвикене хозяева, а вместе с ними и финны, которых первые очень хотели видеть соперниками по финалу, входили в турнир размеренно и экономно: вынесенный матч в воскресенье и два полноценных дня отдыха на пути к полуфиналу. Плюс практически все вечерние, за исключением одного против финнов, матчи «заботливо» отдали сборной России, возвращавшейся после финального свистка в гостиницу в соседний город Евле уже к полуночи.

Не торопился оркгомитет ЧМ-2017 и с обустройством быта: все сборные должны были жить и «есть с одного стола» в одной из гостиниц на окраине Евле. За исключением шведов, разумеется, «арендовавших» шикарный отель коттеджного типа вдали от остальных. Лишь усилиями руководства Федерации хоккея с мячом России и административного штаба команды россияне «переехали» в «отдельные номера», получив столь необходимый эмоциональный комфорт.

Удивительно, но в Швеции, славящейся своим «пастеризованным» порядком, порою не приезжали автобусы за хоккеистами (и даже за VIP-гостями), не организовывались послематчевые пресс-конференции, а профессиональных переводчиков не существовало в принципе… Но главным фиаско стала посещаемость: 2023 зрителя на матче-открытии, 1909 — на первой встрече России и Швеции и 2888 — в финале! Какие тут комментарии?

«На трибунах почти никого нет! Оргкомитет продал билеты по завышенным ценам. Автобусы не забирают вовремя, никто никого не встречает… Три года подряд мы проводили чемпионаты мира у себя в России — были полные трибуны и высочайший уровень организации, восторженные отклики в мировой прессе, заслуженное внимание со стороны самых высоких чиновников и даже президента», — негодовал прибывший в Сандвикен Николай Валуев.

Словом, организацию чемпионата мира-2017 хваленые шведы, пора уже сказать откровенно, провалили. Не «недоработали», не «не продумали» или «помогли своим», а именно — провалили. Остается надеяться, что уровень проведения главного турнира сезона вернут на вершину Хабаровск и Иркутск, которым вновь принимать лучшие сборные в 2018 и 2019 году соответственно.

«Если шведы не будут успевать, то они потеряют чемпионат мира 2020 года, — заявил президент Международной федерации бенди (FIB) и ФХМР Борис Скрынник. — Мы сейчас очень плотно работаем по этому вопросу с Казахстаном — речь идет об Уральске, Алма-Ате и Астане. А на следующий турнир подала заявку Республика Коми, празднующая в 2021 году 100-летие со дня образования. Регион готов возродит у себя хоккей с мячом на высшем уровне».

Сомневаться не стоит — в России чемпионаты мира по хоккею с мячом не просто собирают полные трибуны (достаточно вспомнить Иркутск, Хабаровск и Ульяновск), но и становятся обоснованно лучшими с точки зрения организации всего процесса. Ведь из «микро», как известно, и складывается «макро».

ПЛАНКА ДЛЯ САМИХ СЕБЯ

В главной битве чемпионата мира «микро"-факторы сыграли свою роль: джокерам сборной России — Алану Джусоеву, Евгению Иванушкину, Дмитрию Савельеву, Максиму Ишкельдину — во втором тайме не хватило той самой свежести, а заменить полноценно лидеров, чтобы нагнетать темп у ворот Бергвалла, со скамейки оказалось банально некем. Ишкельдин, чье сомнительное удаление на последних минутах стало во многом решающим, возвращался в раздевалку с огромной ссадиной на щеке (и это при том, что хавбек выступает в защитной «сетке»!). А для одного из лучших игроков на турнире Яниса Бефуса финал мог завершиться досрочно уже на 30-й минуте: откровенный удар в голову от Мартина Юханссона был подлым «приемчиком» из хоккея канадского, а совсем не русского! «Ребята просто без сил, вымотаны до изнеможения, но отдали на льду все, что могли, и здесь не может быть и слова упрека», — сказал после финала духовник сборной России священник храма Святителя Николая на Трех горах Даниил Зубов, отправившийся вслед за командой в Швецию.

Ушли силы, но в чемпионских глазах остались горечь и разочарование. После финального свистка сборная России задерживается на льду, превозмогая щемящий осадок и получая серебряные медали — первые за последние пять лет. Мы настолько привыкли к золоту и высочайшей планке, которую установили сами себе, что прячем серебро от фотокамер, а в раздевалке, куда поблагодарить сборную России за игру, обескуражившую шведов в финале, заходят Борис Скрынник и Николай Валуев, защитник Павел Булатов сидит, уставившись в пустоту, добрых полчаса.

«Наверное, никто не ожидал от нас такого матча, ведь очень многие недоброжелатели хотели, чтобы мы проиграли, — резюмировал форвард Евгений Иванушкин, забивший в финале свой 154-й гол на чемпионатах мира и повторивший достижение Сергея Обухова. — Увы, не только в Швеции. Все ждали, что хозяева положат нас на лопатки, но мы так на финал никогда не настраиваемся».

И пусть Кубок чемпионов мира, который неизменно возвращался в Москву последние четыре года, погостит до января в Швеции. Через год мы вернемся в Хабаровск — за рекордом Иванушкина и главным трофеем, на котором 24 раза выгравированы победы отечественных сборных. Главное — на непростом выбранном пути обновления в эту Команду верят, а это порою даже важнее.

Евгений КОНОВ.