Сборная России по бенди в апреле в Сочи начнет подготовку к ЧМ-2018

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Сборная России, побеждавшая на мировых первенствах в 2013—2016 годах, в воскресенье в финале чемпионата мира в Сандвикене (Швеция) уступила команде хозяев турнира — 3:4. В 2018 году аналогичное соревнование пройдет в Хабаровске (группа А) и Харбине (группа В).

«Основываясь на выступлении нашей команды в Швеции, мы в будущем будем строить сборную России из молодых и дерзких ребят, — сказал по телефону Мяус. — Ведь наши юниоры и юноши в этом году стали победителями первенств мира (турниров с участием спортсменов в возрасте до 19 и 17 лет соответственно). У нас в России сейчас есть хорошая плеяда молодых и перспективных ребят. И первый сбор команды мы в этом году проведем довольно рано. Уже в первых числах апреля мы соберемся на тренировочной базе “Юг-Спорт” в Сочи».

«На сбор будут приглашены как хоккеисты из нынешнего состава сборной, так и самые перспективные игроки, — продолжил собеседник агентства. — И чем быстрее талантливые спортсмены сумеют влиться в нашу национальную команду, тем будет лучше для всего российского хоккея с мячом».

Средний возраст игроков сборной России, выступавшей на чемпионате мира 2017 года, составляет 29 лет.