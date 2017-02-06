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6 февраля 2017, 17:39 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Оргкомитет ЧМ по бенди извинился за накладки при исполнении гимна России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею с мячом 2017 года принес извинения за накладки при исполнении гимна России перед финальным матчем. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:4 в финале чемпионата мира по хоккею с мячом который завершился в шведском Сандвикене. Увеличить
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в службу поддержки. Приносим свои извинения

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«От имени организации мы приносим извинения за технические проблемы, возникшие при исполнении гимна РФ, — говорится в сообщении. — Техническая проблема вызвала эхо в наушнике певицы, что помешало исполнению».

В финале сборная России уступила хозяевам турнира команде Швеции со счетом 3:4.
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