FIB: Ульяновская область среди главных претендентов на проведение юношеских ЧМ по бенди

«Очевидно, что Ульяновская область в последнее время играет все более важную роль в мировом хоккее с мячом. В регионе многое делается для развития хоккейной инфраструктуры, которая позволяет проводить крупные международные старты. Поэтому Ульяновская область — один из главных претендентов на проведение юниорских и юношеских первенств мира в ближайшие годы», — процитировала Скрынника собеседница агентства.

Возможность проведения соревнований в Ульяновской области Скрынник обсудил с главой региона Сергеем Морозовым в Швеции, где проводился чемпионат мира по хоккею с мячом. Губернатор, в свою очередь, заявил, что власти области не только изучают опыт проведения соревнований самого высокого уровня, но и сами стараются вносить что-то новое в организацию крупных хоккейных форумов. «Плоды нашей работы уже видны: в этом году несколько воспитанников нашей хоккейной школы стали победителями первенства мира среди юношей и юниоров», — подчеркнул Морозов.

Ульяновская область дважды принимала крупнейшие турниры по хоккею с мячом: в 2010 году в регионе прошел юниорский чемпионат мира, а в 2016 году чемпионат мира, который завершился победой национальной сборной России. Мировые эксперты высоко оценили уровень подготовки и проведения соревнований. К чемпионату в Ульяновске были реконструированы стадионы «Труд» и «Волга», а в Димитровграде — стадион «Строитель». Кроме того, возведен крытый ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена», который вошел в число лучших в России.

Ранее ТАСС сообщал, что бюджет ЧМ-2016 в Ульяновской области составил 143 млн рублей, из них 104 млн рублей — бюджет Ульяновской области, 20 млн — внебюджетные средства, 19 млн рублей выделило Министерство спорта РФ. В 2016 году в соревнованиях приняли участие представители 19 стран, игры посетили около 100 тысяч зрителей.

Чемпионат мира по хоккею с мячом проходит с 1957 года.