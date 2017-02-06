ЧМ-2018 по бенди будет сдвинут из-за ОИ и завершится в конце января
Сроки проведения чемпионата мира 2018 года по хоккею с мячом будут несколько сдвинуты
из-за Олимпийских игр-2018 в Южной Корее, турнир элитной группы в Хабаровске и соревнования среди команд группы B завершатся в конце января, заявил агентству «Р-Спорт» президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Борис Скрынник.
В январе этого года было принято решение, что чемпионат мира с участием сильнейших команд в 2018 году состоится в Хабаровске. Мировое первенство-2017 среди команд элитной группы проходило в Сандвикене (Швеция) с 29 января по 5 февраля. Сроки проведения зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане — с 9 по 25 февраля.
«Мы намерены провести в 2018 году чемпионат мира среди команд группы А на последней неделе января, — сказал в телефонном разговоре Скрынник. — Это связано с тем, что команды группы В в эти же сроки будут играть в Харбине. Хотя представители Китая просили к себе и группу А, и группу В. Чтобы хорошо взаимодействовать между странами, в том числе и в плане проведения конгресса Международной федерации бенди, решающие матчи чемпионата мира в следующем году будут назначены на конец января».
Звание чемпиона мира 2017 года завоевала сборная Швеции, в воскресенье победившая в финальном матче команду России со счетом 4:3. Россияне побеждали на мировых первенствах в 2013—2016 годах.
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