ЧМ-2018 по бенди будет сдвинут из-за ОИ и завершится в конце января

В январе этого года было принято решение, что чемпионат мира с участием сильнейших команд в 2018 году состоится в Хабаровске. Мировое первенство-2017 среди команд элитной группы проходило в Сандвикене (Швеция) с 29 января по 5 февраля. Сроки проведения зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане — с 9 по 25 февраля.

«Мы намерены провести в 2018 году чемпионат мира среди команд группы А на последней неделе января, — сказал в телефонном разговоре Скрынник. — Это связано с тем, что команды группы В в эти же сроки будут играть в Харбине. Хотя представители Китая просили к себе и группу А, и группу В. Чтобы хорошо взаимодействовать между странами, в том числе и в плане проведения конгресса Международной федерации бенди, решающие матчи чемпионата мира в следующем году будут назначены на конец января».

Звание чемпиона мира 2017 года завоевала сборная Швеции, в воскресенье победившая в финальном матче команду России со счетом 4:3. Россияне побеждали на мировых первенствах в 2013—2016 годах.