Колобков: Сборная РФ по хоккею с мячом неудачно сыграла во втором тайме финала ЧМ
МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею с мячом неудачно провела второй тайм финального матча чемпионата мира в шведском Сандвикене против хозяев турнира. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Российские хоккеисты проиграли шведам со счетом 3:4 и, таким образом, прервали серию из четырех подряд побед на мировых первенствах.
«Безусловно, мы ждали от нашей команды победы, рассчитывали на нее после первого тайма, который завершился со счетом 3:1. Обидно, что проиграли на последних минутах. Второй тайм играли неудачно, и почему так произошло, это вопрос к тренерам и спортсменам, — сказал Колобков. — С другой стороны, если одна команда постоянно побеждает, то для развития вида спорта это не очень хорошо».
Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в Хабаровске.
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