Колобков: Сборная РФ по хоккею с мячом неудачно сыграла во втором тайме финала ЧМ

Российские хоккеисты проиграли шведам со счетом 3:4 и, таким образом, прервали серию из четырех подряд побед на мировых первенствах.

«Безусловно, мы ждали от нашей команды победы, рассчитывали на нее после первого тайма, который завершился со счетом 3:1. Обидно, что проиграли на последних минутах. Второй тайм играли неудачно, и почему так произошло, это вопрос к тренерам и спортсменам, — сказал Колобков. — С другой стороны, если одна команда постоянно побеждает, то для развития вида спорта это не очень хорошо».

Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в Хабаровске.