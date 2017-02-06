Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28673004/
6 февраля 2017, 10:46 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Врач клуба по хоккею с мячом «Зоркий» спас жизнь пассажиру самолета

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Врач клуба высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом «Зоркий» Роман Кухаев спас жизнь пассажиру самолета, следовавшего из Мурманска в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Инцидент произошел 4 февраля.

«После взлета я увидел, что пассажиру, который сидел на последнем ряду, стало плохо, — рассказал главный тренер красногорской команды Андрей Рушкин. — Я сразу же побежал за нашим доктором. Роман Юрьевич незамедлительно дал мужчине необходимые лекарства и померил давление, затем положили его на пол; стюардессы связывались с пилотами. В это время наш доктор буквально реанимировал человека — больному становилось хуже и хуже».

«Пилоты по совету врача развернули самолет в сторону Мурманска и совершили экстренную посадку в местном аэропорту. На месте уже ждала карета скорой помощи и полиция. Мужчину госпитализировали», — добавил тренер.

О том, в каком состоянии в настоящее время находится мужчина, не сообщается.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Сборная Индии может стать участником чемпионата мира по хоккею с мячом

САНДВИКЕН /Швеция/, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная Индии может стать участником чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации бенди Борис Скрынник.
Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Гендиректор: ФК "Динамо" проведет первый матч на новой арене, вероятно, в сезоне-2018/19

Врач клуба по хоккею с мячом "Зоркий" спас жизнь пассажиру самолета

"Нью-Инглэнд Пэтриотс" выиграли Супербоул - финальный матч Национальной футбольной лиги