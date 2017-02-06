Врач клуба по хоккею с мячом «Зоркий» спас жизнь пассажиру самолета

Инцидент произошел 4 февраля.

«После взлета я увидел, что пассажиру, который сидел на последнем ряду, стало плохо, — рассказал главный тренер красногорской команды Андрей Рушкин. — Я сразу же побежал за нашим доктором. Роман Юрьевич незамедлительно дал мужчине необходимые лекарства и померил давление, затем положили его на пол; стюардессы связывались с пилотами. В это время наш доктор буквально реанимировал человека — больному становилось хуже и хуже».

«Пилоты по совету врача развернули самолет в сторону Мурманска и совершили экстренную посадку в местном аэропорту. На месте уже ждала карета скорой помощи и полиция. Мужчину госпитализировали», — добавил тренер.

О том, в каком состоянии в настоящее время находится мужчина, не сообщается.