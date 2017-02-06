Сборная Индии может стать участником чемпионата мира по хоккею с мячом

Сейчас чемпионат мира поделен на две группы. В группе А в 2017 году выступали команды России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Белоруссии; в группе Б — сборные Канады, Венгрии, Монголии, Японии, Украины, Эстонии, Нидерландов, Чехии, Китая и Сомали, за которую играют сомалийцы, проживающие в Швеции.

Скрынник отметил, что сборную Индии планируется поместить в группу Б, однако не исключено, что она окажется в группе С, которой еще не существует.