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6 февраля 2017, 10:05 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Сборная Индии может стать участником чемпионата мира по хоккею с мячом

САНДВИКЕН /Швеция/, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная Индии может стать участником чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации бенди Борис Скрынник.

Сейчас чемпионат мира поделен на две группы. В группе А в 2017 году выступали команды России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Белоруссии; в группе Б — сборные Канады, Венгрии, Монголии, Японии, Украины, Эстонии, Нидерландов, Чехии, Китая и Сомали, за которую играют сомалийцы, проживающие в Швеции.

Скрынник отметил, что сборную Индии планируется поместить в группу Б, однако не исключено, что она окажется в группе С, которой еще не существует.

«Мы хотим, чтобы индийская команда участвовала в чемпионате группы Б, а, может быть, и группы С — все-таки количество команд увеличивается. Здесь, в Швеции, мы с их представителем обговаривали возможность участия этой команды (на чемпионате мира). Есть нюансы — оказалось, что у них могут быть две федерации — это иммигранты и жители Индии, которые играют в хоккей в Кашмире (северный индийский штат Джамму и Кашмир — прим. ТАСС)», — сказал Скрынник.
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