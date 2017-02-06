Защитник сборной России Михаил Прокопьев: Шведам сегодня явно повезло
Для Михаила Прокопьева ЧМ-2017 был вторым. В Ульяновске-2016 он вместе со сборной России праздновал победу и давал интервью «Советскому спорту» в победной раздевалке. Разговор в Сандвикене был менее приятным — россияне уступили в финале ЧМ-2017 Швеции 3:4, пропустив обидный гол на последних секундах встречи.
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Видимо, что-то случилось...
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— Михаил, многие наши игроки жалуются на навалившуюся во втором тайме усталость. Что скажешь?
— Было такое. Но и шведы ведь тоже устали! Им сегодня больше повезло.
— Шведы поменяли тактику по сравнению с матчем ваших команд в группе (Россия уступила 6:10)?
— Нет, также они играли. Мы же старались действовать от себя. Как договорились с тренерским штабом перед матчем, так и придерживались этой линии.
— Было задание играть жестко в корпус?
— Да, мы должны были дать понять, что хозяевам в этом матче просто не будет. Жаль,
— Когда сборная России пропустила третий гол, что подумал?
— Лично у меня никаких мыслей не было. Я, как и все остальные ребята, были настроены бороться до последней секунды.
— Что тренеры сказали во время
— Нужно организовать хорошую атаку и постараться сделать угловой или опасный штрафной.
— В твоей карьере были такие обидные поражения на последних секундах?
— Были, наверное, у каждого спортсмена есть такие матчи. Но я не хочу их вспоминать.
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