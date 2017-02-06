Защитник сборной России Михаил Прокопьев: Шведам сегодня явно повезло

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Михаил, многие наши игроки жалуются на навалившуюся во втором тайме усталость. Что скажешь?

— Было такое. Но и шведы ведь тоже устали! Им сегодня больше повезло.

— Шведы поменяли тактику по сравнению с матчем ваших команд в группе (Россия уступила 6:10)?

— Нет, также они играли. Мы же старались действовать от себя. Как договорились с тренерским штабом перед матчем, так и придерживались этой линии.

— Было задание играть жестко в корпус?

— Да, мы должны были дать понять, что хозяевам в этом матче просто не будет. Жаль, чуть-чуть не дотерпели.

— Когда сборная России пропустила третий гол, что подумал?

— Лично у меня никаких мыслей не было. Я, как и все остальные ребята, были настроены бороться до последней секунды.

— Что тренеры сказали во время тайм-аута?

— Нужно организовать хорошую атаку и постараться сделать угловой или опасный штрафной.

— В твоей карьере были такие обидные поражения на последних секундах?

— Были, наверное, у каждого спортсмена есть такие матчи. Но я не хочу их вспоминать.