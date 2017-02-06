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6 февраля 2017, 1:53 | Хоккей: Хоккей с мячом | Советский спорт

Защитник сборной России Михаил Прокопьев: Шведам сегодня явно повезло

Для Михаила Прокопьева ЧМ-2017 был вторым. В Ульяновске-2016 он вместе со сборной России праздновал победу и давал интервью «Советскому спорту» в победной раздевалке. Разговор в Сандвикене был менее приятным — россияне уступили в финале ЧМ-2017 Швеции 3:4, пропустив обидный гол на последних секундах встречи.

Сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:4 в финале чемпионата мира по хоккею с мячом который завершился в шведском Сандвикене. Увеличить
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— Михаил, многие наши игроки жалуются на навалившуюся во втором тайме усталость. Что скажешь?
— Было такое. Но и шведы ведь тоже устали! Им сегодня больше повезло.

— Шведы поменяли тактику по сравнению с матчем ваших команд в группе (Россия уступила 6:10)?
— Нет, также они играли. Мы же старались действовать от себя. Как договорились с тренерским штабом перед матчем, так и придерживались этой линии.

— Было задание играть жестко в корпус?
— Да, мы должны были дать понять, что хозяевам в этом матче просто не будет. Жаль, чуть-чуть не дотерпели.

— Когда сборная России пропустила третий гол, что подумал?
— Лично у меня никаких мыслей не было. Я, как и все остальные ребята, были настроены бороться до последней секунды.

— Что тренеры сказали во время тайм-аута?
— Нужно организовать хорошую атаку и постараться сделать угловой или опасный штрафной.

— В твоей карьере были такие обидные поражения на последних секундах?
— Были, наверное, у каждого спортсмена есть такие матчи. Но я не хочу их вспоминать.
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Глава федерации бенди: Исполнительницу гимна России никто не освистывал

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Болельщики не освистывали исполнительницу гимна России перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в шведском Сандвикене. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации хоккея с мячом, президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.
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