Глава федерации бенди: Исполнительницу гимна России никто не освистывал
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Болельщики не освистывали исполнительницу гимна России перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в шведском Сандвикене. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации хоккея с мячом, президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.
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Сборная России уступила в финале шведам со счетом 3:4. Во время исполнения гимна России певица запнулась, и ряд СМИ написал, что трибуны ее освистали.
«Никакого скандала не было. Певица не запнулась, просто была
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