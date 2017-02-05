Глава федерации бенди: исполнительницу гимна России никто не освистывал

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Сборная России уступила в финале шведам со счетом 3:4. Во время исполнения гимна России певица запнулась, и ряд СМИ написал, что трибуны ее освистали.