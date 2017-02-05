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5 февраля 2017, 22:24 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова, на ЧМ по бенди в Швеции

Зрители освистали забывшую слова исполнительницу гимна России перед финалом чемпионата мира по хоккею с мячом между сборными России и Швеции, который проходил в Сандвикене (Швеция).

Сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:4 в финале чемпионата мира по хоккею с мячом который завершился в шведском Сандвикене. Увеличить
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Сборная России в воскресенье в финале турнира проиграла команде Швеции со счетом 3:4.

На церемонии перед началом матча исполнительница российского гимна запнулась на первом куплете, забыв слова и вызвав негативную реакцию части трибун, извинилась за свою ошибку, а затем продолжила петь.
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Иванушкин: Очень многие желали поражения сборной России по бенди, и не только в Швеции

Иванушкин: Очень многие желали поражения сборной России по бенди, и не только в Швеции

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Очень многие желали поражения сборной России по хоккею с мячом в финале чемпионата мира, у команды есть недоброжелатели. Об этом журналистам заявил нападающий российской сборной Евгений Иванушкин.
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