Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова, на ЧМ по бенди в Швеции

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Сборная России в воскресенье в финале турнира проиграла команде Швеции со счетом 3:4.

На церемонии перед началом матча исполнительница российского гимна запнулась на первом куплете, забыв слова и вызвав негативную реакцию части трибун, извинилась за свою ошибку, а затем продолжила петь.