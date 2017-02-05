Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова, на ЧМ по бенди в Швеции
Зрители освистали забывшую слова исполнительницу гимна России перед финалом чемпионата мира по хоккею с мячом между сборными России и Швеции, который проходил в Сандвикене (Швеция).
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Сборная России в воскресенье в финале турнира проиграла команде Швеции со счетом 3:4.
На церемонии перед началом матча исполнительница российского гимна запнулась на первом куплете, забыв слова и вызвав негативную реакцию части трибун, извинилась за свою ошибку, а затем продолжила петь.
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