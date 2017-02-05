Иванушкин: Очень многие желали поражения сборной России по бенди, и не только в Швеции

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Российская сборная в воскресенье в финале мирового первенства со счетом 3:4 уступила команде Швеции. Матч состоялся в шведском Сандвикене.

«Наверное, никто не ожидал от нас такого матча. Просто очень многие хотели, чтобы мы проиграли, очень много у нас недоброжелателей. И не только в Швеции. Все думали, что шведы положат нас на лопатки, но мы так на финал не настраиваемся», — сказал Иванушкин.

На групповом этапе мирового первенства россияне уступили шведам со счетом 6:10. «В “предвариловке” поиграли в кошки-мышки, прощупали слабые места. Как показал финал, особенно первый тайм (россияне вели со счетом 3:1 после первого тайма), мы играли с боевым настроем, совсем по-другому», — отметил Иванушкин. «Фарт сегодня был не нашей стороне, не сказать, что шведы нас смяли, переиграли; это спорт, кто-то должен был проиграть», — заявил игрок.

По словам Иванушкина, в финале российская команда особое внимание уделяла обороне. «Мы их высоко сегодня не встречали, играли в откат, все были за линией мяча. Все разговоры были об обороне. С атакой у нашей команды все в порядке, наша задача была — навести порядок в защите; и в обороне мы сыграли хорошо, но пропустили со стандартных положений, они нас немножко подвели», — сказал форвард.

«За поражение не стыдно, но обидно», — сказал Иванушкин.

«Мысли о рекорде нужно гнать подальше»

Иванушкин в финале забил один мяч, догнав по количеству голов на чемпионатах мира Сергея Обухова (на счету обоих — по 154). Нападающий отметил, что по ходу матча не думал о том, чтобы стать единоличным рекордсменом. «Я в финале об этом вообще не думал, а думал только о том, чтобы команда победила. Мысли о рекорде нужно гнать куда подальше», — сказал 37-летний спортсмен.

На вопрос, как долго он еще намерен играть на профессиональном уровне, Иванушкин ответил: «Насколько буду нужен сборной России. Пока вызывают, всегда готов помочь команде».

Сборная сыграла на «отлично»

Сборная России по хоккею с мячом очень хорошо выступила на чемпионате мира и в плане содержания игры, и в плане результата. Об этом журналистам заявил вратарь команды Роман Черных.

«Сборная России обновилась, и турнир показал, что за содержание игры, за результат всем нам можно поставить “отлично”. Нам есть куда расти, есть, в чем прибавлять. Большое спасибо всем, кто поддерживал», — сказал Черных.

В финале российская команда выиграла первый тайм 3:1, однако во втором пропустила три мяча. «Нам редко удается хороший старт в матчах со шведской сборной. Было у нас несколько моментов и чтобы увеличить счет. Но в конце нам немножко не хватило сил, везения, терпения», — заявил вратарь.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Хабаровске.