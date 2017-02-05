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5 февраля 2017, 22:01 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Мяус не жалеет, что не стал вызывать Ломанова в сборную России на ЧМ по бенди

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус не жалеет о том, что не стал вызывать в команду 36-летнего нападающего шведского «Венерсборга» Сергея Ломанова-младшего. Об этом Мяус заявил журналистам.

По словам тренера национальной команды процесс обновления сборной запущен и никто не собирается его сворачивать. Увеличить
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Российская сборная в финале мирового первенства, который проходил в шведском Сандвикене, со счетом 3:4 уступила команде Швеции. Ломанов, особо известный по выступлениям за красноярский «Енисей», является рекордсменом чемпионата России по количеству голов (1000) и рекордсменом по победам на чемпионатах мира (девять). Как сообщалось ранее, Ломанов не был приглашен в сборную России на чемпионат мира — 2017 из-за решения исполкома и тренерского штаба обновить состав команды.

«У меня никогда, ни по какому поводу нет сожаления; нельзя себя корить и бичевать за то, что ты уже сделал. Жизнь продолжается», — сказал Мяус.

«А говорить, кого ты взял, кого нет… Я уже говорил, что ответственность за результат лежит на тренере. Наша команда билась, играла комбинационно, у нее было свое лицо. Большое спасибо сборной этого созыва», — отметил специалист.

«Никаких шатаний ни вправо, ни влево не будет. Мне на исполкоме дали карт-бланш, чтобы мы строили новую команду, привлекали молодежь. В апреле в Сочи у нас будет первый сбор — да, уже в апреле, а такого никогда не было. Команда соберется в другом составе: одна часть — ребята, которые выступали на чемпионате мира, другая — молодые ребята», — сказал Мяус.

«Хочется, чтобы люди, которые росли в сборной, понимали требования к защитникам, полузащитникам, нападающим, а самое главное — что у нас идентичный скоростной хоккей. Процесс обновления сборной запущен и никто не собирается его сворачивать», — заявил тренер.
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