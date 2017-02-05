Тренер: Сборная России по хоккею с мячом будет возвращать золото ЧМ без инсинуаций
САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по хоккею с мячом в 2018 году будет возвращать золото чемпионата мира, не прибегая к различного рода инсинуациям. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Сергей Мяус.
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Российская сборная в воскресенье в финале мирового первенства со счетом 3:4 уступила команде Швеции. Матч состоялся в шведском Сандвикене. По ходу турнира представители сборной России выражали недовольство судейством, а также календарем турнира. Шведы прервали победную серию сборной России, которая выиграла четыре предыдущих чемпионата мира.
«У наших парней существуют нормальные спортивные амбиции. Будет следующий чемпионат — и мы постараемся вернуть кубок, только нужно это делать
«Мы весь турнир искали сочетания. В первом тайме мы плотно играли в обороне, жестко, быстро контратаковали, в результате чего овладели преимуществом; во втором тайме сказалась усталость. Мы на поле долго держали лидеров — это (Юрий) Шардаков, это (Сергей) Шабуров, это (Янис) Бефус. И когда они в конце концов
«Мы будем чаще ездить на сборы, привлекать больше молодых ребят. У нас юниоры стали чемпионами мира, а вчера — еще и юноши. Есть из кого выбирать», — отметил Мяус.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в Хабаровске.
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