Тренер: Сборная России по хоккею с мячом будет возвращать золото ЧМ без инсинуаций

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Российская сборная в воскресенье в финале мирового первенства со счетом 3:4 уступила команде Швеции. Матч состоялся в шведском Сандвикене. По ходу турнира представители сборной России выражали недовольство судейством, а также календарем турнира. Шведы прервали победную серию сборной России, которая выиграла четыре предыдущих чемпионата мира.

«У наших парней существуют нормальные спортивные амбиции. Будет следующий чемпионат — и мы постараемся вернуть кубок, только нужно это делать по-спортивному и без всяких инсинуаций. Все вы видели эту игру, эти контакты, эти моменты», — сказал Мяус. «Я благодарен ребятам за то, что они бились и уступили лишь в один мяч в этой шведской цитадели, мне некого упрекнуть; за такое поражение лично мне не стыдно», — добавил тренер.

«Мы весь турнир искали сочетания. В первом тайме мы плотно играли в обороне, жестко, быстро контратаковали, в результате чего овладели преимуществом; во втором тайме сказалась усталость. Мы на поле долго держали лидеров — это (Юрий) Шардаков, это (Сергей) Шабуров, это (Янис) Бефус. И когда они в конце концов все-таки чуть подсели физически, шведы сначала сравняли, а потом забили победный гол», — заявил специалист.

«Мы будем чаще ездить на сборы, привлекать больше молодых ребят. У нас юниоры стали чемпионами мира, а вчера — еще и юноши. Есть из кого выбирать», — отметил Мяус.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Хабаровске.