Скрынник: Сборная России по хоккею с мячом больше шведов заслуживала победу на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская сборная уступила шведам со счетом 3:4. Матч состоялся в воскресенье в шведском Сандвикене.

«Мне кажется, что мы больше заслуживали победу. Особенно учитывая, какую игру мы показали в первом тайме (сборная России выигрывала после первого тайма со счетом 3:1)», — сказал Скрынник.

Глава международной федерации выразил неудовлетворение качеством судейства в ключевых моментах матча. «В целом судьи работали нормально, но пенальти нам явный не дали, а удаление Ишкельдина в концовке было незаслуженным. Но что судей винить, самим нужно выигрывать», — отметил он.

«Где-то сил не хватило, чтобы удержать счет. Мы немножко подсели, могли бы доигрывать моменты», — добавил президент Международной федерации хоккея с мячом.