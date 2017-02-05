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5 февраля 2017, 21:22 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Скрынник: Сборная России по хоккею с мячом больше шведов заслуживала победу на ЧМ

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по хоккею с мячом больше заслуживала победу в финальном матче чемпионата мира, чем команда Швеции. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея с мячом, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:4 в финале чемпионата мира по хоккею с мячом который завершился в шведском Сандвикене. Увеличить
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Российская сборная уступила шведам со счетом 3:4. Матч состоялся в воскресенье в шведском Сандвикене.

«Мне кажется, что мы больше заслуживали победу. Особенно учитывая, какую игру мы показали в первом тайме (сборная России выигрывала после первого тайма со счетом 3:1)», — сказал Скрынник.

Глава международной федерации выразил неудовлетворение качеством судейства в ключевых моментах матча. «В целом судьи работали нормально, но пенальти нам явный не дали, а удаление Ишкельдина в концовке было незаслуженным. Но что судей винить, самим нужно выигрывать», — отметил он.

«Где-то сил не хватило, чтобы удержать счет. Мы немножко подсели, могли бы доигрывать моменты», — добавил президент Международной федерации хоккея с мячом.

По мнению Скрынника, в целом календарь турнира был составлен так, чтобы шведам играть было комфортнее, чем их оппонентам. «Сегодня нам чуть-чуть не повезло. Думаю, игра принесла удовольствие, и те, кто думал, что будет безоговорочная победа шведов, ошиблись. Все было составлено так, чтобы у шведов было больше возможностей», — заявил он.
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