Золотое чудо. Но не наше… Россия проиграла Швеции

ШВЕЦИЯ — РОССИЯ — 4:3 (1:3)

Голы: Бефус, 20 (0:1). Моссберг, 23 (1:1). Иванушкин, 41 (1:2). Миргазов, 42 (1:3). Эдлунд, 61 (2:3). Э. Петтерсон, 84 (3:3). Гильям, 90+1 (4:3). 5 февраля. Сандвикен.

Блестящая комбинация скандинавов в добавленное время стала для российской сборной роковой. Вратарь россиян Роман Черных, который выдавал головокружительные сэйвы во втором тайме, оказался бессилен против напора хозяев в концовке. Шведских хоккеистов — мастеров шайбы — нередко обвиняют в отсутствии характера, но их коллеги из бенди устроили головокружительный камбэк и за последние 10 минут украли у сборной России чемпионство, введя в экстаз почти три тысячи зрителей на «Йоранссон Арене» в Сандвикене.

Пять лет без золота на мировых форумах запредельно мотивировали хозяев, катком проехавшихся по соперникам на пути к финалу с общим счетом 77−20. Досталось и россиянам, которым команда Свенне Ольссона отгрузила 10 мячей в группе. Перед финалом его визави Сергей Мяус рассказал о главных различиях лидеров мирового хоккея с мячом: «С годами стиль шведской сборной не меняется. Просто их хоккей отличается от нашего — здесь используют верховые передачи, а мы играем низом. В финале же все решит самоотдача. Если ребята восстановятся, хочется показать красивый хоккей и попытаться сделать невозможное». Самый титулованный тренер мира Владимир Янко называл главными преимуществами россиян отличный состав исполнителей: «Эта сборная России сильна именно тем, что каждый игрок может неожиданно выстрелить и внести вклад в успех команды».

Низкая посещаемость чемпионата мира в одном из бендийных центров Скандинавии стала неприятным сюрпризом для организаторов, особенно на фоне аншлагов последних трех лет в Иркутске, Хабаровске и Ульяновске. Полупустые трибуны не мешали российской сборной, как и другие превратности турнира. «Видимо, в Швеции живут эстеты, считающие, что в нашей команде нет суперклассных хоккеистов, — отметил выступающий в местном клубе капитан Алан Джусоев. — Болельщики имеют право критиковать, а наше дело — выходить и играть. Поле ровное, мяч — круглый, выйдем на площадку и выясним, кто лучше. Не проблема, что у нас немного времени на отдых. В финале будем играть на морально-волевых — у нас менталитет такой, что в этом плане все отлично».

Противники сразу продемонстрировали серьезность намерений, карауля друг друга на ошибках. Россиянам удался отличный первый тайм, по ходу которого они прибавили в нужный момент и контролировали игру. Хозяева лишь раз добились цели после быстрой контратаки, а в ворота «Тре Крунур» со стандартов влетели три «апельсина». Янис Бефус и Алмаз Мирзанов забросили после угловых. Со свободного точно выстрелил Евгений Иванушкин, повторив вечный рекорд Сергея Обухова на мировых чемпионатах (154 мяча). После перерыва эффективность атак россиян упала до нуля. Соперник же воспарял духом, особенно когда Энлунд переиграл Черных «в ноль» после классного проникающего паса Мосберга. Партнеры не поддержали старания голкипера «Енисея» в концовке, подарив шведам новый праздник.

Днем ранее россияне одолели крепкую команду Суоми, игру которой российский наставник россиян назвал «ice hockey, смешанным с бенди». Прошлогодние финалисты подарили болельщикам валидольную концовку, а вопросы о победителе снял отсутствовавший в двух последних встречах Юрий Шардаков. Однако финны получили заслуженную бронзу, разгромив (11:1) творцов главной сенсации турнира — норвежцев. Под руководством ульяновского воспитанника Игоря Прахта викинги вошли в четверку впервые за 17 лет, вытеснив оттуда казахстанцев. Разочарованием турнира стали белорусы, спустя пятилетку покинувшие дивизион А.

Мировой чемпионат-2018 вновь примет Хабаровск, а встречи претендентов на выход в октет сильнейших состоятся в Харбине. Китайцы загодя готовятся к Олимпийским играм-2022, в программе которых может появиться и хоккей с мячом. Об этом ранее заявил президент Международной и российской Федераций Борис Скрынник: Мы уже подали все документы в МОК и возлагаем большие надежды на продюсерскую компанию, которая занимается раскруткой пекинской Олимпиады, от которой получили заверения о заинтересованности в турнире по бенди. Самое основное — это вступление в WADA.