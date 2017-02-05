Иванушкин повторил рекорд Обухова по числу голов на чемпионатах мира по бенди

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После гола в финальном матче с командой Швеции на мировом первенстве, которое проходит в Сандвикене, в активе 37-летнего Иванушкина стало 154 мяча в 75 матчах. На текущем чемпионате мира Иванушкин забил 13 мячей.

Впервые на чемпионате мира он сыграл в 2005 году. На том турнире, проводившемся в Казани, Иванушкин забил 16 голов. В 2006-м на мировом первенстве он забил 10 мячей, в 2007-м — 13, в 2008-м — 17, в 2009-м — 14, в 2010-м — 14, в 2012-м — 14, в 2013-м — 12, в 2014-м — 10, в 2015-м — 13, в 2016-м — 8, в чемпионате мира 2011 года форвард не участвовал. Он был лучшим бомбардиром чемпионатов мира 2009, 2010, 2012 годов.

Иванушкин является воспитанником школы краснотурьинского «Маяка», за который впоследствии играл с 1995 по 2001 год. С 2001 по 2004 год выступал за иркутскую «Сибскану» (нынешнее название — «Байкал-Энергия»), часть сезона-2004/05 провел в архангельском «Воднике», после чего перешел в московское «Динамо», за которое играл до конца декабря 2016 года, когда подписал контракт с клубом «Байкал- Энергия». Всего на счету Иванушкина 548 матчей и 973 забитых мяча в чемпионатах России.

Рекорды Ломанова и Обухова

Больше Иванушкина в чемпионате России забил только нападающий Сергей Ломанов-младший — 1000 голов в 522 играх. Почти всю карьеру форвард провел в красноярском «Енисее», а в мае 2016 года перешел в шведский «Венерсборг». Турнир в Сандвикене он пропускает, поскольку не был вызван в команду. Ломанов является рекордсменом российской сборной по числу игр на мировом первенстве — 93, рекордсменом страны по количеству чемпионатов мира, в которых участвовал — 14, а также рекордсменом по числу титулов чемпиона мира — девять.