Скрынник: аналог КХЛ в хоккее с мячом создать невозможно

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«Это нереально, — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли в хоккее с мячом организовать аналог Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). — Это совершенно другие деньги, которых нет в нашем виде спорта. Те, кто говорят, что это реально, популисты».

«У нас команд не хватит для такой лиги. У нас в чемпионате участвуют команды, которые ни копейки взносов еще не заплатили», — добавил президент международной федерации.

«У Швеции и Финляндии совсем другие чемпионаты и другие деньги, возможности там другие. Тем более, в их чемпионатах нет таких расстояний, как у нас. Мы не сможем их адаптировать. Есть дисбаланс в клубных возможностях», — сказал Скрынник.