Защитник сборной России Алексей Чижов: Финал один: или ты, или тебя
По пяти прошедшим матчам сборной России на ЧМ-2017 по хоккею с мячом к нашей обороне было много замечаний. Защитник национальной команды не отрицает — не все идеально, но шансы на победу в финале со Швецией расценивает, как равные.
— Алексей, насколько тяжелым выдался полуфинал с финнами?
— Вы же сами все видели. Счет 6:4 говорит сам за себя. Вообще, легких полуфиналов не бывает. Победитель получает, как минимум, медаль, а как максимум — возможность поспорить за титул.
— Чем удивил соперник?
— Финляндия обновила состав, появилось много новых игроков. Быстрая команда. И молодая.
— Финны действовали очень жестко, порой за гранью фола. Ответить хотелось?
— Мы знали, что они так будут играть, и договорились действовать жестко, но не грубо. Исподтишка мы бить не умеем —
— Чем отличаются игры за сборную, от того же клубного Кубка мира?
— Сравнивать нельзя. Здесь — все сильнейшие, приходится привыкать друг к другу.
— Успели за пять матчей?
— Не все пока идеально. Матч со шведами совсем не получился (Россия проиграла 6:10). Но мы провели работу над ошибками.
— Чувствуется, например, что Павел Булатов половину сезона отыграл в шведском «Венерсборге»?
— Нет, как был простым первоуральским парнем, так им и остается.
— Шведов в финале реально обыграть?
— Вполне. Мы не боимся, не мандражируем. Финал — он один. Или ты, или тебя.
— Специалисты отмечают, что шведам больше везло в том матче.
— Сразу скажу: везет сильнейшим. Но факт, что они из 12 моментов забили 10, а мы из тех же 12 — всего шесть. Вот и вся разница.
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