Защитник сборной России Алексей Чижов: Финал один: или ты, или тебя

— Алексей, насколько тяжелым выдался полуфинал с финнами?

— Вы же сами все видели. Счет 6:4 говорит сам за себя. Вообще, легких полуфиналов не бывает. Победитель получает, как минимум, медаль, а как максимум — возможность поспорить за титул.

— Чем удивил соперник?

— Финляндия обновила состав, появилось много новых игроков. Быстрая команда. И молодая.

— Финны действовали очень жестко, порой за гранью фола. Ответить хотелось?

— Мы знали, что они так будут играть, и договорились действовать жестко, но не грубо. Исподтишка мы бить не умеем — все-таки русские люди. Мы умеем встречать лицом к лицу, но бить в спину — не наш стиль. Мне кажется, у нас все лучилось.

— Чем отличаются игры за сборную, от того же клубного Кубка мира?

— Сравнивать нельзя. Здесь — все сильнейшие, приходится привыкать друг к другу.

— Успели за пять матчей?

— Не все пока идеально. Матч со шведами совсем не получился (Россия проиграла 6:10). Но мы провели работу над ошибками.

— Чувствуется, например, что Павел Булатов половину сезона отыграл в шведском «Венерсборге»?

— Нет, как был простым первоуральским парнем, так им и остается.

— Шведов в финале реально обыграть?

— Вполне. Мы не боимся, не мандражируем. Финал — он один. Или ты, или тебя.

— Специалисты отмечают, что шведам больше везло в том матче.

— Сразу скажу: везет сильнейшим. Но факт, что они из 12 моментов забили 10, а мы из тех же 12 — всего шесть. Вот и вся разница.