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5 февраля 2017, 1:07 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

За сборную Германии по бенди отметился голом 60-летний игрок

Сборной Германии по хоккею с мячом остаться в элитном дивизионе помог уроженец Краснотурьинска Сергей Битков, которому 29 ноября 2016 года исполнилось 60 лет.

Битков отметился голом в ворота сборной Беларуси в матче за седьмое место на чемпионате мира, который закончился победой его команды со счётом 7:2, став самым возрастным игроком в истории турнира, которому удавалось поразить ворота соперников.

Помимо этого рекорда немцы отметились и антирекордом, но уже командным. В четвертьфинале они проиграли шведам со счётом 6:34.
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