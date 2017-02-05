За сборную Германии по бенди отметился голом 60-летний игрок
Сборной Германии по хоккею с мячом остаться в элитном дивизионе помог уроженец Краснотурьинска Сергей Битков, которому 29 ноября 2016 года исполнилось 60 лет.
Битков отметился голом в ворота сборной Беларуси в матче за седьмое место на чемпионате мира, который закончился победой его команды со счётом 7:2, став самым возрастным игроком в истории турнира, которому удавалось поразить ворота соперников.
Помимо этого рекорда немцы отметились и антирекордом, но уже командным. В четвертьфинале они проиграли шведам со счётом 6:34.
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