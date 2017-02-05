За сборную Германии по бенди отметился голом 60-летний игрок

Битков отметился голом в ворота сборной Беларуси в матче за седьмое место на чемпионате мира, который закончился победой его команды со счётом 7:2, став самым возрастным игроком в истории турнира, которому удавалось поразить ворота соперников.



Помимо этого рекорда немцы отметились и антирекордом, но уже командным. В четвертьфинале они проиграли шведам со счётом 6:34.