Несладкие финики

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Перед полуфиналами все команды получили выходной. В Евле, где живут все сборные, на центральной живописной улочке можно было встретить казахстанцев, белорусов, россиян, норвежцев, американцев. А вот финны, похоже, решили поберечь силы и лучше настроиться на матч с Россией.

Главный тренер нашей национальной команды Сергей Мяус встретился со своим давним кемеровским другом, который, уже 30 лет живет в Москве. Друзья погуляли по городу, поели мороженное в кафешке. «Если не будет выпадать молодежь, с финнами должны справиться», — сказал наставник о предстоящем полуфинале, а потом помог корреспонденту «Советского спорта» купить билет на электричку. На местном вокзальчике Сергея Мяуса, кстати, никто не узнал.

Интересная история приключилась с российскими игроками. Они вышли на прогулку и встретили шведского болельщика. Тот сказал: Мне кажется, в финале Россия сыграет со Швецией, и вы победите 7:4. Если угадал, принесете мне пива? Я недалеко работаю. Наши, конечно, пообещали.

Но для начала нужно было до этого финала добраться.

Россия и Финляндия, наверное, позавидовали шведам, у которых полуфинальный матч с Норвегией можно было сравнить с легкой прогулкой (17:2). Финны выходили на разминку мимо игроков шведской сборной, которые с улыбками раздавали интервью многочисленным корреспондентам, и сразу включили максимальные скорости. У наших северных соседей выросла отличная плеяда игроков, которые год назад на ульяновском ЧМ-2016 в жесткой сшибке грохнули мощных шведов и не пустили тех в финал.

А вот у наших на разминке не все получалось. Кто-то не успевал поймать летный мяч, другие ошибались в простых ситуациях. Радовало присутствие на поле Юрия Шардакова, который не играл ни в четвертьфинале, ни в матче предварительного этапа со Швецией. Через 1,5 часа он забьет шестой мяч.

К решающим матчам армия российских болельщиков увеличилась в разы. Подъехали и ВИП-персоны с Николаем Валуевым во главе. О его визите в Сандвикен даже сообщили в перерыве матча и представили. Как победителя Эвандера Холифилда.

Наши болельщики хором спели гимн России и тем самым вдохновили игроков. Россияне сразу захватили инициативу. Финны «отстреливались» короткими, но очень опасными выпадами. К 10-й минуте счет опасных моментов был 7:2 в нашу пользу, но на табло горели нули. Скандинавы, по традиции действовали жестко, порой переходя все грани. Так Евгению Иванушкину досталось клюшкой по лицу, других тоже не жалели.

«Единичку» на табло зажигает капитан россиян Алан Джусоев. Напомню, для него лед «Йоранссон Арены» почти родной — этот сезон Алан защищает цвета местного «Сандвикена». Тут же Янис Бефус счет удваивает. Однако финны ломаться не собираются. Подгонять их пока некому, но они сами кого угодно поднимут в атаку. Шустрый Луккарилла закрывает на табло второй «нолик» — 2:1.

Игра-качели не может не нравиться и зрителям, и журналистам. Коллега из Швеции цокает языком и никак не может приступить к написанию статьи — настолько все быстро и захватывающе.

Перед перерывом Джусоев немного успокаивает российских болельщиков, которые приехали из разных городов и развесили триколоры по всему периметру трибун — 3:1. Но почивать на лаврах точно рано. Об этом Сергей Мяус беседует со своим тренерским штабом, пока идет вокруг поля в раздевалку. Себе в соседи, рядом со скамейками запасных шведы выбрали финнов, а наших отправили на противоположный сектор.

Второй тайм тоже начинается наступлением россиян, но вратарь финнов, надевший какие-то особые перчатки с огромными перепонками выходит сухим из водоворота российских атак. А порой нашим просто не везет. Но в ближнем бою эти факторы действуют не всегда — Алмаз Миргазов добивает мяч в сутолоке у ворот.

Второй гол в наши ворота — результат чудовищной ошибки защитников, которые не разобрались в простой ситуации — 4:2.

И вновь качели! Мы как-то про них забыли и сейчас они совсем не радуют. Блестяще действует Максим Ишкельдин, успевающий и начать атаку, и пробить по воротам, и вернуться в оборону.

Все шведские болельщики, оставшиеся на второй полуфинал, начинают «топить» за финнов. Но, конечно, не из-за любви к соседям. Они точно знают, что с Финляндией в финале играть проще, чем с Россией.

Но наши, естественно, не согласны. Сшибки идут едва ли не каждую минуту на любом участке поля. Шведские судьи ошибочно срывают опасную атаку финнов, свистнув «вне игры». Это — едва ли не единственная ошибка в пользу наших. До этого были и не назначенные пенальти, и просмотренные угловые, и пропущенные нарушения.

Пятый гол России приходит от Артема Бондаренко после розыгрыша углового. Мяч поначалу чуть зависает в стенке защищающихся и тихоскатывается по спинам в сетку. И вновь для того, чтобы вернуть разницу в «минус 2» финнам требуется чуть больше двух минут. Джусоев спорит с судьями, доказывая, что мяч был забит ногой. По-шведски говорить он уже научился. Тщетно! И тут же огромный Лиукконен в стиле баскетбольного центрового продавливает нашу оборону и мощно бьет — 5:4. Ну что же это за наказание?! В пресс-центре запахло валидолом.

«Все под контролем», -показывает всем видом Шардаков и завозит мяч в сетку. Это — победа!

Россия выходит в финал, намучавшись с колючими финнами. К тому же отдыхать перед решающей битвой за золото наши будут на три часа меньше, чем шведы — это обычная практика, подарок для хозяев чемпионатов мира. Станет ли это решающими факторами в финале — узнаем в воскресенье. Начало матча в 18.00 по московскому времени.

СТАТИСТИКА.

Россия — Финляндия — 6:4 (3:1).

Голы: Джусоев, 26, 37; Бефус, 29; Миргазов, 50; Бондаренко, 81; Шардаков, 87 — Луккарилла, 31; Ринтала, 53; Ритконен, 83; Лиукконен, 84.

Штраф: 20−10.