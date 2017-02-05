Капитан сборной России по бенди заявил, что игроков не волнует низкая посещаемость ЧМ

Сборная России в субботу со счетом 6:4 обыграла команду Финляндии и вышла в финал турнира. На матче присутствовали менее тысячи зрителей. Поединок группового этапа между сборными России и Швеции также собрал небольшую аудиторию — менее двух тысяч человек.

«Сегодня было народа даже поменьше, чем на матчах шведского чемпионата. Но для нас главное — сделать свое дело. А кто пришел, кто нет — нас не волнует», — сказал Джусоев, на клубном уровне выступающий за шведский «Сандвикен».

«Вопрос о низкой посещаемости нужно задавать организаторам. Видимо, в Швеции живут такие эстеты, которые считают, что в нашей команде нет суперклассных игроков», — иронично заметил игрок. — Это их мнение. Болельщики имеют право критиковать, а наше дело — выходить и играть.

В финале сборная России сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в воскресенье (начало — 18:00 мск). «Мы можем разглагольствовать, кто фаворит, у кого какие игроки, но поле ровное, мяч — круглый, выйдем на площадку и выясним, кто лучше. Небольшое количество времени на восстановление — не проблема. Это финал, будем играть на морально-волевых — у нас менталитет такой, что в этом плане все отлично», — сказал Джусоев.