Премиальные игроков сборной России по бенди за золото ЧМ составят не более 500 тыс. рублей

Сборная России в субботу в полуфинале турнира со счетом 6:4 обыграла команду Финляндии. В финале россияне сыграют со шведами, встреча состоится в воскресенье (начало — 18:00 мск).

«Международная федерация призовой фонд чемпионата мира не устанавливает. Премиальные зависят от возможностей каждой команды. Если в случае победы мы каждому игроку команды сможем заплатить по 500 тысяч рублей — это будет сказка, тут скрывать нечего. Сумма может быть и меньше», — сказал Скрынник.

«Лет 10 назад установилась сумма в $300 тысяч на всю команду за победу. Это была максимальная сумма, которую мы изыскивали при помощи спонсоров», — отметил глава федерации.