Мяус: Судьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом

Российская сборная одержала победу со счетом 6:4. В финале россияне сыграют со шведами, матч состоится в воскресенье (начало — 18:00 мск). Финская команда в поединке за третье место сразится с норвежцами.

«Когда забивают ногами, ушами, ударами выше головы, когда наших игроков бьют локтями в лицо, а удалений нет, то это — вызов России, это вызов нашему спорту, это вызов нашей команде. Как говорил один классик: восстать, вооружиться, победить. И я хочу сделать это с нашими ребятами», — сказал Мяус.

«Это отголосок того, что они (шведы) давно не выигрывали золото, поэтому они хотят отнять его всеми правдами и неправдами. А мы хотим просто его отстоять и показать хороший русский хоккей на шведской земле», — отметил тренер. По словам Мяуса, с годами стиль игры шведской сборной не меняется. «Просто они играют по- другому, чем мы, мы играем низом, а они здесь играют верховыми передачами, в финале все решит самоотдача», — сказал специалист.

«Я здесь с самого первого дня почувствовал, что игры будут непростыми. 29 января финны со шведами играли “товарищеский” матч, потом они нас нагрузили в три игры, потом полуфинал поставили вечерний. Ну, а что касается моего отношения ко всему этому действу — когда нам ногами, руками, плечами старались забить, то могу сказать, что наши ребята выстояли и своим выходом в финал поздравили меня с днем рождения. Я сказал им то, что говорили нам старшие товарищи: завтра будет день, будет пища, а сейчас нужно гасить эмоции и отдыхать», — заявил Мяус, которому в субботу исполнилось 58 лет.