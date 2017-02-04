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4 февраля 2017, 23:23 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Янко: Перевес в классе и командная игра принесли россиянам победу в ½ ЧМ по бенди

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Более высокий уровень мастерства и хорошая командная игра стали ключевыми факторами успеха сборной России во встрече с финнами в полуфинальном матче проходящего в шведском Сандвикене чемпионата мира по хоккею с мячом, заявил агентству «Р-Спорт» известный специалист Владимир Янко.

Действующие чемпионы мира россияне победили в субботу команду Финляндии со счетом 6:4. В воскресенье в игре за золотые медали турнира сборная России встретится со шведами.

«Наши ребята хорошо двигались, и меня это больше всего порадовало, — сказал по телефону Янко. — И все равно уровень командного мастерства у нас выше, что в конечном итоге и сыграло решающую роль. Хотя финны сегодня выглядели очень даже неплохо. Я уже давно не видел такую сильную финскую команду — они хорошо перемещались и не уступали нам во многих компонентах».

«Но все равно у нас было больше моментов для взятия ворот, хотя и у финнов шансы тоже были. Но эта сборная России сильна именно тем, что каждый игрок может неожиданно “выстрелить” и что-то сделать для успеха команды», — подчеркнул собеседник агентства.

Янко также отметил, что «после пятого мяча уже было ясно, что мы не уступим и выиграем». «А в концовке матча было много случайностей в пользу финской команды. Если у нашей сборной завтра будет такое же физическое состояние, как и сегодня, то мы увидим очень хорошую игру», — заявил он.
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