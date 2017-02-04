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4 февраля 2017, 23:09 | Хоккей: Хоккей с мячом | Lenta.Ru

Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру. Увеличить
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Встреча состоялась в субботу, 4 ноября, в шведском Сандвикене и завершилась со счетом 6:4 в пользу отечественных спортсменов. В составе россиян отметились Алан Джусоев (26-я и 37-я минуты), Янис Бефус (29), Алмаз Миргасов (51), Артем Бондаренко (81) и Юрий Шардаков (87).

В финальном матче турнира хоккеисты встретятся встретятся с командой Швеции. Ранее в субботу хозяева соревнований разгромили норвежцев со счетом 17:2.

Мировое первенство по хоккею с мячом проходит с 29 января по 5 февраля. Россияне — действующие чемпионы. С учетом достижений советской сборной, команда России — самая титулованная в мире (23).
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Новости Хоккея с мячом

Янко: Перевес в классе и командная игра принесли россиянам победу в ½ ЧМ по бенди

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Более высокий уровень мастерства и хорошая командная игра стали ключевыми факторами успеха сборной России во встрече с финнами в полуфинальном матче проходящего в шведском Сандвикене чемпионата мира по хоккею с мячом, заявил агентству «Р-Спорт» известный специалист Владимир Янко.
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