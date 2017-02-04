Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоялась в субботу, 4 ноября, в шведском Сандвикене и завершилась со счетом 6:4 в пользу отечественных спортсменов. В составе россиян отметились Алан Джусоев (26-я и 37-я минуты), Янис Бефус (29), Алмаз Миргасов (51), Артем Бондаренко (81) и Юрий Шардаков (87).

В финальном матче турнира хоккеисты встретятся встретятся с командой Швеции. Ранее в субботу хозяева соревнований разгромили норвежцев со счетом 17:2.

Мировое первенство по хоккею с мячом проходит с 29 января по 5 февраля. Россияне — действующие чемпионы. С учетом достижений советской сборной, команда России — самая титулованная в мире (23).