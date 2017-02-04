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4 февраля 2017, 22:38 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Республика Коми подала заявку на проведение ЧМ по бенди 2021 года

САНДВИКЕН /Швеция/, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Республика Коми подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2021 года. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

По словам президента Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник чемпионат 2020 года может пройти в Швеции или в Казахстане. Увеличить
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«Хабаровск примет чемпионат мира 2018 года, Иркутск подал заявку на проведение турнира 2019 года, там он пройдет почти точно, осталось только подписать контракт. Республика Коми подала заявку на чемпионат мира 2021 года, я ей пока еще не дал хода. Регион готов возродить у себя на хорошем уровне хоккей с мячом», — сказал Скрынник.

«Что касается 2020 года, то шведы, если не будут успевать, то его потеряют. С Казахстаном очень плотно работаем, речь идет об Уральске, Алма-Ате и Астане. Так что чемпионат 2020 года может пройти или в Швеции, или в Казахстане», — отметил глава международной федерации.

«Также я буду лоббировать проведение в московском регионе чемпионата Европы, в котором играют, например, команды Чехии или Швейцарии», — добавил Скрынник.
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