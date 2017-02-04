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4 февраля 2017, 22:32 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Скрынник: Хоккей с мячом имеет шансы на включение в программу ОИ-2022

САНДВИКЕН /Швеция/, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Хоккей с мячом имеет шансы на включение в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

По мнению президента Международной федерации бенди больше шансов на включение в олимпийскую программу у женского хоккея с мячом чем у мужского. Увеличить
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«Шансы есть. Да, ходили разговоры о 2026 годе, были неофициальные переговоры, нам подавали сигналы, что 2026 год — это окончательный срок (включения хоккея с мячом в программу Игр). Но мы предпринимаем попытки, чтобы хоккей с мячом был включен в программу Олимпиады 2022 года», — сказал Скрынник.

«Не случайно на чемпионате мира (проходит в шведском Сандвикене — прим. ТАСС) были представители олимпийского комитета Китая. Также мы встречались с представителями продюсерской компании, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Кроме того, было получено письмо из МОК о том, что его представители изучают, насколько наш вид спорта может быть популярен на Олимпийских играх», — отметил глава федерации.

На вопрос ТАСС, что может помешать хоккею с мячом войти в программу Олимпиады-2022, Скрынник ответил: «Мне сложно сказать, что может помешать, сейчас идет разговор о том, когда это произойдет — в 2022 или 2026 году. Мы большие надежды возлагаем на продюсерскую компанию, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Мы получили заверения от них, что они в этом очень заинтересованы».

«Практически все регламентирующие документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Самое основное — это вступление в WADA (Всемирное антидопинговое агенство). Мы платим деньги, чтобы игроков обследовали представители WADA», — заявил Скрынник.

По мнению Скрынника, больше шансов на включение в олимпийскую программу у женского хоккея с мячом, чем у мужского. «Не готов ответить, могут ли включить в программу и мужской, и женский хоккей с мячом одновременно. Нам главное зацепиться, но больше возможностей у женского — создание команды в мужском хоккее с мячом все-таки более долгий процесс», — сказал он.
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