Юношеская сборная России по хоккею с мячом завоевала золото чемпионата мира

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Финальная игра, состоявшаяся в субботу, завершилась победой российской команды со счетом 9:5. На протяжении всего турнира команда Владимира Китькова не потерпела ни одного поражения.

В матче за бронзовые медали хозяева турнира со счетом 7:3 нанесли поражение сборной Норвегии.

В финале чемпионата мира 2016 года, который проходил в Архангельске, россияне обыграли шведов со счетом 5:3. Сборная РФ является рекордсменом по количеству титулов — на счету российской команды девять победных финалов. В активе шведской сборной восемь трофеев.