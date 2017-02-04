Юношеская сборная России по хоккею с мячом завоевала золото чемпионата мира
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Юношеская сборная России по хоккею с мячом (игроки не старше 17 лет) нанесла поражение сверстникам из Швеции и завоевала золото чемпионата мира, который проходил в финском Варкаусе.
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Финальная игра, состоявшаяся в субботу, завершилась победой российской команды со счетом 9:5. На протяжении всего турнира команда Владимира Китькова не потерпела ни одного поражения.
В матче за бронзовые медали хозяева турнира со счетом 7:3 нанесли поражение сборной Норвегии.
В финале чемпионата мира 2016 года, который проходил в Архангельске, россияне обыграли шведов со счетом 5:3. Сборная РФ является рекордсменом по количеству титулов — на счету российской команды девять победных финалов. В активе шведской сборной восемь трофеев.
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