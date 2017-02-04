Сборная Швеции разгромила команду Норвегии и вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

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Победа шведов с разницей в 15 мячей стала самой крупной в полуфиналах чемпионатов мира в истории. Прежний рекорд был установлен в полуфинале чемпионата мира 2015 года, в котором россияне разгромили команду Казахстана со счетом 14:0.

Полуфиналы были введены на чемпионатах мира по хоккею с мячом с 1991 года. С 1983 по 1989 год финалисты определялись по результатам кругового турнира, в котором участвовало от четырех до пяти сборных, а с 1957 по 1981 год победителя мирового первенства выявлял непосредственно круговой турнир, в котором играли четыре команды.

Позже встречу ½ финала проведет сборная России, которая сыграет с командой Финляндии. Матч начнется в 21:00 мск.

Ранее прошли матчи за 5−8 места. Сборная Казахстана обыграла команду США (10:4) и стала пятой. Сборная Германии была сильнее команды Белоруссии (12:7) и заняла седьмое место, которое дает право выступать в сильнейшем дивизионе на следующий год. Белорусы же покинули дивизион А, на следующем турнире их заменит сборная Канады, которая одержала победу в дивизионе В.

Турнир завершится 5 февраля.